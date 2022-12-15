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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Deprem yardımını iade etti

Deprem yardımını iade etti
Düzce'de yaşayan Haydar Geçer, taşındığını beyan etmediği eski evi için depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yapılan kira yardımını iade etti. Kentte, 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışması yürütüldü. Gürcü Çiftlik köyünde yaşayan 68 yaşındaki Haydar Genç'in hesabına, taşındığını beyan etmediği eski evi için depremde hasar gördüğü gerekçesiyle 25 bin lira kira yardımı yatırıldı. Köyde kendi yaptığı evinde yaşayan Geçer, durumu fark ederek muhtar Ahmet Emin Atay ile iletişime geçti. Geçer, muhtar Atay ile önce Nüfus Müdürlüğüne giderek adres değişikliği yaptırdı. Sonra bankaya giderek parayı hesaba geri yatırdı. AA

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Deprem yardımını iade etti
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