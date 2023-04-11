Depremde 15 kilometre koştu ama ailesini kurtaramadı

BABASI DA HASTANEDE VEFAT ETTİ

Heryerin kilit durumda olduğunu aktaran Habiboğlu," Zaten hastane, yani cehennem derler ya onun gibi bir yer. Herkes kanlar içinde yerde yatıyor. Babama da ilk müdahale ettiler ama yatması gerekiyordu hastanede yatıramadılar, çıkmak zorunda kaldık oradan 3-4 gün babamla beraber biz arabada kaldık. Sonra 5 litre mazot bulabildim bir yerden Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürdüm.Babama 'amca senin bir şeyin yok' dediler. Eli yaralıydı çünkü görmemişlerdi daha. O halini elini açtıkları gibi işte orada bana doktor 'her şeye hazırlıklı ol elini kesebiliriz' dediler. Bizi Adana'ya sevk etti. Adana Seyhan Devlet Hastanesine gittik orada da müdahale edemiyoruz dediler. Mikro cerrahi lazım dediler. Ortadoğu Hastanesine gönderdiler orada da ameliyat ettiler. İyiydi babam yani gülüyordu iyileşeceğim diyordu birden bire fenalaştı nefesi kesildi, doktorlar müdahale etti, Allah var yani 1,5 saat kadar müdahale ettiler çıktılar 'başın sağolsun' dediler. Tek tesellimiz mezarları var en azından, çıkartabildik mezarlarını yaptım yani şimdi bir Fatiha okuyabileceğim mezarları var, bir sürü akrabayı bir sürü dostu arkadaşı kaybettik. Evlerimiz gitti işte böyle konteynerde yaşıyoruz çadırdaydık önce bugün bizi konteynere taşıdılar"diye konuştu.