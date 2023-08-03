Haberler Yaşam Haberleri Depremde 172 yakınını kaybetti, Konya’da kendilerine yeni bir yuva kurdu
Giriş Tarihi: 3.8.2023 18:16 Son Güncelleme: 3.8.2023 19:01

Depremde 172 yakınını kaybetti, Konya’da kendilerine yeni bir yuva kurdu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde Hatay’da 172 yakınını kaybeden ve kendileri de enkazdan kurtarılan Yusuf Şahin, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Konya’da yeni bir yuva kurdu. Konya’da kendilerini evlerinde hissettiğini belirten Şahin, “Allah devletimizden razı olsun. Hiçbir eksiğimiz yok. Devletimiz bize hem annelik hem babalık hem de kardeşlik yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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Depremde 172 yakınını kaybetti, Konya’da kendilerine yeni bir yuva kurdu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Yusuf Şahin, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yıkılan binadan sağ olarak kurtarıldı.

Ancak yakınları Yusuf Şahin ve ailesi kadar şanslı olamadı. Şahin, aralarında amca, dayı, kuzen gibi 172 yakınını toprağa verdi. Konya Valiliği koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları, depremin ilk gününden itibaren Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla mücadele etti. Yusuf Şahin'de eşi ve 3 çocuğu ile birlikte depremden sonra Konya'ya gelerek yurda yerleştirildi.

KENDİMİZE BURADA YENİ BİR HAYAT KURDUK

Bir fabrikada şoför olarak işe girip, çalışmaya başlayan ve kendilerine yeni bir hayat kurduklarını belirten Yusuf Şahin, "Devletimiz ilk günden beri bizim yanımızdaydı. Çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Devletimiz bize hem annelik hem babalık hem de kardeşlik yapıyor. Konya'da bize kucak açtı. Kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. Eşimde ve çocuklarımda burada oldukça mutlu. Valimizden, AFAD müdürümüze, emniyet müdürümüzden, jandarmamıza kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiler" dedi.

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Depremde 172 yakınını kaybetti, Konya’da kendilerine yeni bir yuva kurdu
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