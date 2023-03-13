Haberler Yaşam Haberleri Depremde 2 katlı binanın yönü 1 metre değişti
Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:08

Depremde 2 katlı binanın yönü 1 metre değişti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesindeki bir binanın yönü yaklaşık 1 metre değişti. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.

DHA
Depremde 2 katlı binanın yönü 1 metre değişti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi. Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti.

Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü. Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı. Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü.

BİNANIN ÖNÜNDEKİ BAHÇE ÇÖKTÜ

Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı. Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.

Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastane sahibinden iş adamına kâbus dolu 3 saat! Darp edip zorla senet imzalattılar
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
Saadet Partililerden Temel Karamollaoğlu'na sert tepki! "Erbakan'ı hapse atmaya çalışanlara nasıl destek verirler"
İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! "Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?"
Enkaz altında yürek yakan son konuşma: “Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama”
İzmir ve Manavgat'ta evlerine kavuşan vatandaşlar SABAH'a konuştu: ‘Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Gülünçlü komedya
Erdoğan Eskişehir’de de yine tek başına yarışacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde 2 katlı binanın yönü 1 metre değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA