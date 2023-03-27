Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı



"47 AKRABAM TOPRAKTA"

Kovid ve depremle birlikte 47 akrabasını toprağa verdiğini kaydeden Alkan, "Depremzedeyim, depremzedeyiz. Mesai arkadaşımla, sanki bir seminerden, kurstan gelmişiz gibi akşam evimize döneceğiz gibi geliyor. Fakat şehrin girişinde o enkazları gördüğümüzde o travmayı tekrar tekrar yaşıyoruz. Biz ayakta durabildiğimiz sürece onların yaralarına merhem olabiliriz. Birilerinin güçlü olması lazım, birilerinin ben değil biz demesi lazım. Yoksa bırakıp gitmek çok kolay. Milli Eğitim Bakanlığı, depremde yakınlarını kaybedenlere bir hak verdi. Arkadaşlarımızla bırakıp gidebilirdik. Bu şehre vefa borcumuz var. Bu şehir yeniden kurulacağına göre biz sahada olacağız. Allah yardımcımız olsun devletimizin milletimizin" dedi.