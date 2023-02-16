Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler: Açgözlülüğümüzün kurbanı olduk

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Belen ilçesindeki 6 katlı Hisar Apartmanı yerle bir oldu. Apartmanda yaşayan Demirel ailesinden Osman Demirel işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulurken 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti. Demirel'in eşi ise yaralı olarak kurtuldu.
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video
"AÇGÖZLÜLÜĞÜN VE HIRSIN KURBANI OLDUK"
Yaşadığı büyük acıyı anlatan Osman Demirel bu depremin asıl sorumluların insanlar olduğu söyleyerek "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk" dedi.
"KİRASI 1000 TL ETMEYECEK EVLERE 5 BİN TL İSTEDİK"
Demirel, insanlardaki şükürsüzlüğüne dikkat çekerken "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kiralarını 3000-5000 TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Evlerimizin değeri 1 milyon TL bile etmezken 5 milyon TL istemeye başladık. Bundan dolayı açgözlülüğümüzün kurbanı olduk. ifadelerini kullandı.