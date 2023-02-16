Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler: Açgözlülüğümüzün kurbanı olduk

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Belen ilçesindeki 6 katlı Hisar Apartmanı yerle bir oldu. Apartmanda yaşayan Demirel ailesinden Osman Demirel işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulurken 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti. Demirel'in eşi ise yaralı olarak kurtuldu.

Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video

"AÇGÖZLÜLÜĞÜN VE HIRSIN KURBANI OLDUK"

Yaşadığı büyük acıyı anlatan Osman Demirel bu depremin asıl sorumluların insanlar olduğu söyleyerek "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk" dedi.