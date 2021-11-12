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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Depremde 5 çocuğunu kaybeden babanın büyük acısı

Depremde 5 çocuğunu kaybeden babanın büyük acısı

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Kaynaşlı'da depremde hayatını kaybedenler mezarlıklarda anıldı.

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşanan yıkım sonrasında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremin 22. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da Deprem şehitliğini de vatandaşlar doldurdu. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları başında dua eden depremzedeler, acılarının hala taze olduğunu dile getirdi.
Depremde 3, 5, 8, 11 ve 19 yaşındaki çocukları ile 1, 7 ve 12 yaşındaki yeğenleri ile toplamda 10 akrabasını kaybeden Mustafa Çillioğlu, mezarlığa gelerek çocukları ve yeğenlerinin mezarları başında dua etti. Çiloğlu, "Kimleri kaybetmedik ki. Şurada gördüğün 5 çocuğun babasıyım ben. 3 yeğenim, yengem ve 5 çocuğumu depremde kaybettim. İnsanın geçmişini unutması çocuklarını unutması mümkün değil tabi ki. Çocuklarımızın en küçüğü 1 yaşındaydı. En büyüğü kızım 19 yaşındaydı. Elbette ki sıkıntılı günler geçirdik. Ama Allah'tan sabır diledik. Ondan geldik ona döneceğiz. Çocuklarımız orada bizleri bekliyor. Biz de burada onların gittiği yere hak ederek bu dünyamızı mamur ederek gideriz. Tekrar çocuklarımız ile beraber oluruz. Ellerini tutup onlarla orada vakit geçirmek bütün arzumuz budur" dedi.
Mustafa Çillioğlu, binaların iskanları konusunda, devlete ve belediyelere çok görev düştüğünü söyledi. İHA

BOLU'DA ANMA TÖRENİ
Düzce Depremi'nin 22. yılında Bolu'da anma etkinliği düzenlendi. Bolu Kent Meydanı'nda AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından konuşan Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, bugünün kentin yaşadığı en acı olaylardan birinin yıl dönümü olduğunu söyledi. Turgut, depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. AA

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Depremde 5 çocuğunu kaybeden babanın büyük acısı
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