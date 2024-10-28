Adana Kozan’da 5 şiddetinde deprem: 6 evde hasar meydana geldi!

ADANA ADINA FAYDALI DEPREMLER

Bu arada Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı depremler devam eder ve zamanla da azalır" dedi.