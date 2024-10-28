Adana Kozan’da 5 şiddetinde deprem: 6 evde hasar meydana geldi!

Kozan Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ilçede yaşanan deprem sonrası sahada hasar tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı Karabucak ve Minnetli Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar aldığı belirlendi.
Riskli bulunan yapılardan ise vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgeye götürüldü. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kozan/Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup tespit çalışmaları devam etmektedir. Ekipler tarafından saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir" denildi. Öte yandan depremin merkez üssü olan Minnetli Mahallesi'nde vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Vatandaşlar evlerinin yakınlarında ateş yakarak ısındı.
ADANA ADINA FAYDALI DEPREMLER
Bu arada Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı depremler devam eder ve zamanla da azalır" dedi.