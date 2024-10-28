Haberler Yaşam Haberleri Adana Kozan'da 5 şiddetinde deprem: 6 evde hasar meydana geldi!
Giriş Tarihi: 28.10.2024 12:39 Son Güncelleme: 28.10.2024 12:42

Adana Kozan'da 5 şiddetinde deprem: 6 evde hasar meydana geldi!

Adana'nın Kozan İlçesi'nde önceki akşam saat 20.07’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde altı evde hasar meydana geldi. Depremin merkezi olan Minnetli Mahallesi’nde vatandaşlar geceyi ateş yakarak sokakta geçirdi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Kozan’da 5 şiddetinde deprem: 6 evde hasar meydana geldi!

Kozan Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ilçede yaşanan deprem sonrası sahada hasar tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı Karabucak ve Minnetli Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar aldığı belirlendi.

Riskli bulunan yapılardan ise vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgeye götürüldü. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kozan/Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup tespit çalışmaları devam etmektedir. Ekipler tarafından saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir" denildi. Öte yandan depremin merkez üssü olan Minnetli Mahallesi'nde vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Vatandaşlar evlerinin yakınlarında ateş yakarak ısındı.

ADANA ADINA FAYDALI DEPREMLER

Bu arada Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı depremler devam eder ve zamanla da azalır" dedi.

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Adana Kozan'da 5 şiddetinde deprem: 6 evde hasar meydana geldi!
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