Depremde 60 kişiyi kurtardı, düşen duvarın altında kalarak hayatını kaybetti

Babasının binada yaşayan yaklaşık 60 kişinin canını kurtardığını ama kendisinin babasına yetişemediğini anlatan Hikmet Polat, "Babam binada oturanların kapılarını tek tek kırıyor. Dairelerinde kalanları kurtarmış. İnsanların canını kurtardı ama kendi canını kurtaramadı. Kendisi enkazın altında kaldı'' ifadelerini kullandı. Hikmet Polat, babasının 15 gün önce aldığı iş makinesi ile mezarını kazmak zorunda kaldıklarını da anlatarak, "Babam rahmetli olmadan 15-20 gün önce iş makinası aldı. Amcamızın oğlu vardı, ona teslim etmişti. İş makinesi ile çalışıyordu. Depremin olduğu gün babamızın mezarını babamın aldığı kepçe ile kazdık. Yine depremden sonra 200-250 adet mezar eşildi. Bu iş makinesi ile enkazda arama kurtarma çalışmaları yürüttük'' diye konuştu. Büyük acı yaşayan Hikmet Polat, her gün amcasının oğlu ile birlikte kepçeyle babasının mezarı başına giderek dua ediyor.