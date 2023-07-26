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Giriş Tarihi: 26.7.2023 16:22 Son Güncelleme: 26.7.2023 16:23

Depremde 89 kişiye mezar olan Diyar Galeria soruşturmasında 7 tahliye

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bloğu çöktüğü için 89 kişinin öldüğü Diyarbakır’da depremin simgelerinden Diyar Galeria soruşturmasında tutuklu olan 7 kişi daha tahliye edildi. Müteahhitlerin tutukluluğu ise devam ediyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Depremde 89 kişiye mezar olan Diyar Galeria soruşturmasında 7 tahliye

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bloğu çöken ve 89 kişinin öldüğü Diyar Galeria soruşturmasında tutuklu olan 7 kişi daha tahliye edildi. Soruşturma kapsamında şu anda sadece 2 müteahhit tutuklu olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli ilk depremde bir bloğu yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Diyar Galeria soruşturmasında, 2'inci Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklu 7 kişi için tahliye kararı verdi. Sulh Ceza Hâkimliği, şüphelilerin tutukluluk süreleri ile son bilirkişi raporlarını gerekçe göstererek Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıdırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız'ın tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında şu anda sadece 12 Nisan'da tutuklanan müteahhit Sedat Eser ve daha önce tutuklanan binanın müteahhiti olduğu belirtilen Diyarbakır TSO'nun eski başkanı Şirin Yiğit'in tutuklu kaldığı belirtildi. Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş, 7 binayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bilirkişi raporları için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden kente gelen 6 kişilik heyet, yıkılan binalarda 15 günlük inceleme yapmış ve hazırladığı bilirkişi raporunu savcılığa teslim etmişti.

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Depremde 89 kişiye mezar olan Diyar Galeria soruşturmasında 7 tahliye
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