Haberler Yaşam Haberleri Depremde Abide Kavşağı'nı sismik izolatörler korumuş
Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:54 Son Güncelleme: 8.3.2023 15:21

Depremde Abide Kavşağı'nı sismik izolatörler korumuş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün, şehrin trafiğini rahatlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Abide Kavşağı, 7,7 ve 7,6’lık depremlerde sapa sağlam ayakta kaldığını söyledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Depremde Abide Kavşağı’nı sismik izolatörler korumuş

Şanlıurfa'da Abide Kavşağı projeleriyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın deprem bölgesi olmamasına rağmen Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak projenin inşa edilirken taşıyıcı kolonlarında sismik izolatör kullanıldığı ortaya çıktı.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerde zarar görmeyen Şanlıurfa'nın göbeğinde bulunan Abide Kavşağı ile ilgili sorulara yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'Abide Kavşağımızın viyadüklerinde ayaklarla döşeme arasında 20 adet sismik izolatör kullanıldı' dedi.

Beyazgül, deprem anında yatay olarak hareket eden izolatörlerin yumuşak ve büyük salınım yaptığını belirten Beyazgül 'Bu sayede sarsıntının gücümü emiliyor ve o sırada köprü üstünde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor.

Şanlıurfa'da trafik yoğunluğunu sona erdiren Abide Kavşağı projesinin tasarımı uluslararası Amerikan Köprü (Aastho) standartlarına göre yapılmıştır. Beton sınıfı en üst seviye olan c55 kullanılmıştır' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde Abide Kavşağı'nı sismik izolatörler korumuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA