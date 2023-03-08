Depremde Abide Kavşağı’nı sismik izolatörler korumuş

Şanlıurfa'da Abide Kavşağı projeleriyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın deprem bölgesi olmamasına rağmen Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak projenin inşa edilirken taşıyıcı kolonlarında sismik izolatör kullanıldığı ortaya çıktı.
Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerde zarar görmeyen Şanlıurfa'nın göbeğinde bulunan Abide Kavşağı ile ilgili sorulara yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'Abide Kavşağımızın viyadüklerinde ayaklarla döşeme arasında 20 adet sismik izolatör kullanıldı' dedi.