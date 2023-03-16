Depremde ailesi ve 8 yakınını kaybeden Müjgan, spor ile hayata tutunuyor

34 yıldır sporun içerisinde olduğunu dile getiren Paçacı, Kütahya'nın bu anlamda kendisine sahip çıktığını ifade ederek, "Annemi, babamı ve birinci derece 8 yakınımı depremde kaybettim. Kahramanmaraş'ta en çok üyeye sahip spor salonum vardı, iflas ettim. Çünkü müşterilerimin hepsi depremde yaşamını yitirdi. Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum, bu konuda da destek bekliyorum. İl il dolaştım ve Kütahya bana kucak açtı. Burada bana sahip çıktılar, elimden tuttular. Kütahya'ya geldiğim anda fitnes salonu bulunan Recep Baygın hocama ve salonda birlikte çalıştığımız öğrencilere çok teşekkür ederim. Kendimi evimde gibi hissettim. Yeniden sporla hayata tutundum, kendime yeni hedefler belirledim, yeni yollar planladım. Şampiyon nakavt olmuştu, ama şimdi yeni şampiyonluklar için, daha büyük şampiyonluk ve hedefler için hazırlıklara devam ediyorum. Müjgan hoca, patentli bir isimdir. Türkiye'ye mal olmuş, resmi patente sahip tek antrenörüm. Ayrıca birçok ödül törenlerinde Kahramanmaraş'ın en başarılı antrenörü ve en başarılı iş kadını seçilmiştim. Tüm Türkiye'nin en hızlı zayıflatan antrenörü olarak da nam yaptım" şeklinde konuştu.