Depremde bacağını ve kolunu kaybeden kardeşlere protez takıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü önderliğinde ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle depremzede çocuklar için "Çocuk İyilik Merkezi" (ÇİM) kuruldu. Merkez'de depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara protezleri takılarak sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri sağlanıyor.

ANNE VE BABALARINI KAYBETTİLER

Canpolatlar Ailesinin Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde oturdukları apartmanları enkazda yıkıldı. Aileden baba Yusuf (37) ile anne Elif (29) hayatını kaybederken Nuri (12), Berat ve Ecrin kardeşler yaralı olarak kurtuldu. Enkazdan çıkarılan Ecrin'in sağ bacağı diz altından, ağabeyi Berat'ın ise sol kolu dirsek altından ampüte edildi. Ağabeyi Nuri'nin ise sadece parmakları kırılarak depremden kurtuldu. Anne ve babasını kaybeden 3 kardeş dede Nuri (60) ile anneanne Elvan'ın (52) yanında hayatlarını devam ediyor.

İNSANLAR ÖLMESİN

Uzuvlarını kaybeden 2 kardeş, doktorları aracılığıyla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü önderliğinde ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle depremzede çocuklar için kurulan 'Çocuk İyilik Merkezi'ne başvurdu. Burada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Sibel Başaran tarafından tedavileri tamamlanan Berat'a protez kol, Ecrin'e ise protez ayak takıldı. Protezleriyle hayata tutunan kardeşlerin mutlulukları gözlerinden okundu. Sol koluna protez takılan İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Berat, "Anne ve babamızı depremde kaybettik. Bana ve kardeşimi de protez takıldı. Okuyup inşaat mühendisi olmak istiyorum. Çünkü depreme dayanıklı evler yapıp insanları ölmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

DOKTORLARI BİZE ULAŞAÇAK

Rektör projenin ÇÜ önderliğinde, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Amerika'daki Türk Dernekleri Birliği (ATAA) ile birlikte hayata geçirildiğini belirterek, "Temel amacımız doğal ve doğal olmayan felaketlerden etkilenen çocuklarımıza dikkat çekmek ve destek olmaktır. Depremden etkilenmiş 21 yaşından gün almamış çocuklarımızın tüm rehabilitasyon, en ileri teknoloji ile ortopedik ve psikolojik ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanmasını sağlayacak. Ayrıca bu çocuklarımıza uzun süreli eğitim ve iş edindirme destekleri vermeyi de planlıyoruz. Şu ana kadar merkeze 17 başvuru yapıldığını, 3 kişisel protez takıldığını belirterek, "Buradaki amaç, yurdun dört bir yanına dağılmış olan ampüte edilmiş çocuklara doktorları aracılığı ile ulaşmak. Geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğe uzanan yollarını hep birlikte açacağız inşallah. Onların bir gülüşü dünyaya bedel" diye konuştu.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Merkez hizmetlerinden yararlanmak için hastalar ya da yakınları doğrudan başvuru yapamayacak, başvuru hekimleri vasıtasıyla kabul edilecek. Türkiye'nin her yerinden afet ve felaketlerden etkilenmiş hastalar için sadece kendilerini takip eden fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile aile hekimleri "https://cocukprotez.org/" internet sitesi üzerinden hastalar adına başvuru yapabilecek. Bu hastalara destek kararı bilim komisyonca incelenerek onayladığında gerekli tıbbi ve ortopedik desteklerin tamamı ücretsiz sağlanacak. Ayrıca çocuklara ve ailelerine bu konularda eğitim destekleri de verilebilecek.