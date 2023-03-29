Depremde bazı bölümleri yıkılan Antakya Otogarı’nda zorlu mesai

'HERKES BİR YERE DAĞILDI

Depremde Antakya'daki iş yeri yıkılan ve çocuklarını İzmir'e götüren Tuğba Albayrak (33) ise "Çekirdek ailem iyi ama çok yakınımızı kaybettik. Çocuklarımı İzmir'e bırakıp geri gelmiştim. Şimdi geri dönüyorum. Antakya'da çok az kişi kaldı. Herkes bir yere dağılmış durumda. Sevdiklerimizin çoğu öldü. Gerisi ise başka şehirler gitti. Geleceğe dair umudumuz var. Antakya'mızı yeniden yapacağız. Onun için çabalıyoruz" diye konuştu. Şehirler arası otobüs şoförü Murat Oral ise otogarın büyük hasar almasına rağmen hizmet vermeye devam ettiğini söyleyerek yolcuları mağdur etmeyeceklerini kaydetti.