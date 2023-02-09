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Giriş Tarihi: 9.2.2023 12:24 Son Güncelleme: 9.2.2023 13:04

Depremde bir aile yok oldu

Kahramanmaraş Elbistan İlçesinde yaşayan Ardahan Merkeze bağlı Meşedibi Köyü nüfusuna kayıtlı bir annenin eşi ve iki çocuğun cansız bedenine enkazın altında ulaşıldı. Acı haber baba ocağını yasa boğdu.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Depremde bir aile yok oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde evli olan Meşedibi Köyünün eski muhtarının ablasının kızı olduğu öğrenilen Dilek Dilkur adındaki genç yaştaki kadın, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin birincisinde kurtulurken ikincisinde kurtulmayarak eşi Ahmet Dilkur ve küçük yaşta ki iki çocuklarıyla birlikte yıkılan evlerinin enkazın altında kaldı. Olay baba ocağında ve Ardahan'da büyük üzüntüye neden oldu.

Dün olay yerine giden eski muhtar Çelik, Ahmet Dilkur'un ailesiyle birlikte cenazeleri İstanbul'a götürdü. Cenazeler bugün toprağa verilecek.

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Depremde bir aile yok oldu
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