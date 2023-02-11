Depremde bir bloğu yıkılan apartmandakiler: Önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi

'APARTMAN YIKILINCA ÇIĞLIKLAR BİTTİ'

7 yıldır Zeray Apartmanı'nda oturan Nilgün Demir ise çok acı çektiklerini, yaşadıklarına hala inanamadıklarını söyledi. Deprem anında 1'inci katta oturduğu için kısa sürede dışarıya çıkabildiğini anlatan Demir, "Çıkar çıkmaz önümüzdeki blok yıkıldı. Allah, bizim yüzümüze baktı. Çıktığımda toz duman içinde kaldım. Ayaklarımız çıplak, şimşekler çakıyordu. Gözümüzün önünde komşularımız öldü. İlk önce bir çığlık geldi. Apartman yıkılınca çığlık bitti. Aileler yok oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. 16 yıldır apartmanda oturan Nesrin Aslan ise gözyaşları içinde "Kurtulduğumuza sevinemiyoruz. Komşularımız, dostlarımız öldü. Hangisini anacağımızı bilmiyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah hepsi cennette gider. Bizim blok da ağır hasarlı. O da yıkılacak" ifadelerini kullandı.