Depremde Ebrar Sitesinde ölen aile anıldı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaşadıkları Şazibey Mahallesindeki Ebrar Sitesi'nin yıkılması sonucu hayatın kaybeden Türkçe öğretmeni Gökhan (33), eşi Esra (26) ve çocukları Elisa Zümra (9) ile Saadettin Görkem Yıldırım için depremin yıl dönümünde ilçe mezarlığında bulunan mezarları başında anıldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ve vatandaşların katıldığı anma programında dualar edilerek, mezarlarına karanfil bırakıldı.