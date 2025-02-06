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Giriş Tarihi: 6.2.2025 16:43 Son Güncelleme: 6.2.2025 16:56

Depremde Ebrar Sitesinde ölen aile anıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde Şazibey Mahallesi Ebrar Sitesi'nin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Gökhan Yıldırım, eşi Esra ve çocukları depremin ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Depremde Ebrar Sitesinde ölen aile anıldı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaşadıkları Şazibey Mahallesindeki Ebrar Sitesi'nin yıkılması sonucu hayatın kaybeden Türkçe öğretmeni Gökhan (33), eşi Esra (26) ve çocukları Elisa Zümra (9) ile Saadettin Görkem Yıldırım için depremin yıl dönümünde ilçe mezarlığında bulunan mezarları başında anıldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ve vatandaşların katıldığı anma programında dualar edilerek, mezarlarına karanfil bırakıldı.

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Depremde Ebrar Sitesinde ölen aile anıldı
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