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Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:11 Son Güncelleme: 11.2.2023 17:53

Depremde enkaz altında kalarak şehit olan astsubay toprağa verildi

Hatay’daki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fırat Kocabay Kütahya'da toprağa verildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Depremde enkaz altında kalarak şehit olan astsubay toprağa verildi

Hatay'daki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fırat Kocabay, memleketi Kütahya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ulu Cami'de düzenlenen cenaze namazına; Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Alim Işık, Jandarma Alay Komutanı Murat Kırbaç, Kocabay ailesinin yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kocabay'ın cenaze namazını Kütahya Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman kıldırdı. Belediye Başkanı Alim Işık, "Şehidimize Allah'tan rahmet, Kocabay ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kocabay, Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Depremde enkaz altında kalarak şehit olan astsubay toprağa verildi
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