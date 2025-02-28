Depremde enkaz altındaki araçların motor ve şasi numarasını çalıntı araçlara kopyaladılar! 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde, enkaz altında kalan veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp bu araçları piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

SANAYİ SİTELERİNDE ARAMA YAPILDI

Operasyonda, daha önce kullanılamaz hale gelen 30 aracın şasi numaralarının illegal yollardan temin edilen araçların şaşi numaraları ile değiştirildiği tespit edildi. Şüpheliler tarafından sanayide tamir edilmiş gibi gösterilen araçlar iyi niyetli diğer kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Şüphelilerin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı parçalanmış araç ve numaraları kazınmış motor blokları ele geçirildi. Şüphelilerin 36 milyon 430 TL malvarlığına el konuldu. "Trampa Operasyonu"nda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, benzer suçlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, vatandaşları alacakları ikinci el araçlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.