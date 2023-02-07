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Giriş Tarihi: 7.2.2023 10:00

Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı

KURTARMA EKİBİNDENMİŞ GİBİ DAVRANDILAR

Şahısların enkaz altında mahsur kalan vatandaşla konuşup, "Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz? Islık çaldım" şeklinde dalga geçtiği video sosyal medyada yayınlandı. Gençlerden yardım isteyen vatandaşın ise videodaki son sözü "Çok üşüyorum" oldu.

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler

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Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı
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