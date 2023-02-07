Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı

KURTARMA EKİBİNDENMİŞ GİBİ DAVRANDILAR

Şahısların enkaz altında mahsur kalan vatandaşla konuşup, "Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz? Islık çaldım" şeklinde dalga geçtiği video sosyal medyada yayınlandı. Gençlerden yardım isteyen vatandaşın ise videodaki son sözü "Çok üşüyorum" oldu.

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.