Depremde enkazdan kurtarılanlar yaşadıklarını anlattı

"EŞİMİN SESİNİ DUYUNCA BÜYÜK BİR RAHATLAMA HİSSETTİM"

Gülizar Yılmaz ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir binanın 5. katında oturduğunu, depremde oğlu ile göçük altında kaldığını söyledi. Eşi ve kızının ise kurtulduklarını dile getiren Yılmaz, "Beni kurtarmak için yardım çağırdılar. 2 saat enkaz altında kaldım. İlk sarsıntıda tam dışarı çıkmaya hazırlanırken ikinci sarsıntı oldu. Yıkılan evimizde göçük altında kaldım. Oğlumla dolabın arasına sıkıştık. Nefes alabiliyorduk ancak dolap karnımın üzerindeydi. Vücudumdaki kırıklar bu yüzden oluştu diye düşünüyorum." dedi. Enkaz altında kalınca yanında bulunan oğlunu teselli etmeye çalıştığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Oğlum, 'Anne ölmek istemiyorum' diyordu. 'Oğlum, ölmeyeceğiz Allah bizi burada sahipsiz bırakmaz' diyorum ancak büyük bir korku var, kurtulamama korkusu çünkü üzerinizde ne olduğunu bilmediğiniz bir yığıntı var. Sonra eşimin sesini duydum. Eşim, 'Gülizar neredesiniz?' diye bağırıyordu. Eşimin sesini duyunca büyük bir rahatlama hissettim. Oğluma, 'Baban bizi duydu, artık bizi burada bırakmaz, kurtarır' diyerek onu teselli ettim. Sonra kurtarma operasyonu başladı. Önce oğlumu, sonra beni çıkardılar ve hastaneye götürüldük. İslahiye Devlet Hastanesi'nden Kilis'e sevk edildim. Burada bizimle hocalarımız çok ilgilendi." Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Zafer Uzunay da depremin ilk anından itibaren hastane personelinin depremzede olmalarına rağmen cansiparane şekilde çalıştıklarını söyledi. Depremde hastanenin ayakta kaldığını belirten Uzunay, "Şansımız, ağır hasar almamamız oldu. Personelimiz de bizi yalnız bırakmayarak başarılı şekilde milletimize yardımcı oldu." diye konuştu.