Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybetmiş, 72 saat sonra kurtarılmıştı... "Eşim ve çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyorum"

Pazarcık ilçesinde yaşayan Asım Tutar'ın hayatı 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerle yerle bir oldu. Ailenin oturduğu Demiroğlu Apartmanı depremin hemen ardından sanayiler içerisinde yıkıldı. 5 katlı binanın birinci katında oturan aile enkaz altında kaldı.

72 SAAT SONRA KURTARILDI

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan insanları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Asım Tutar, 72 saatin sonunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ancak eşi Meftun, çocukları Ecrin Irmak, Mustafa Yağız ve Ayşenur onun gibi şanslı değildi. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Asım Tutar günler süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

HAYALLERİMİZ YARIM KALDI

Pazarcık ilçesinde geçici işçi statüsü çalışan Asım Tutar, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Bir yıl geçse de unutulmadığını, unutulmayacağını belirten Tutar, "Bizim Umut dolu hayallerimiz vardı. Hepsi yarım kaldı. Ben 72 saat sonra kurtarıldım. Tabi buna kurtarılmak, yaşamak denilirse. Ama eşim ve çocuklarım kurtarılamadı. Öyle bir depremdi ki eşimin, çocuklarımın yanına bile ulaşamadım. İnsanlar hayat devam ediyor diyor ama kime göre neye göre. Tabi ki dik durmaya, ayakta kalmaya çalışıyorum. Çocuklarım için, eşim için ayakta duruyorum. Rabbim ülkemize böyle günleri bir daha yaşatmasın" dedi.