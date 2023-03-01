Depremde evi yıkıldı doktor oldu, yardıma koştu

Serdar Elaltuntaş, 2003 yılında Bingöl'de 6.4 şiddetinde meydana gelen en az 176 kişinin hayatını kaybettiği depremi yaşadı. Elaltuntaş ve ailesinin evi depremde ağır hasar aldı ve bir hafta sonra yıkıldı. Aile aylarca çadırda yaşadı. Aradan yıllar geçti. Eğitimlerini tamamlayan Serdar Elaltuntaş, doktor oldu. Ortopedi ve travmatoloji asistan hekimi olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapıyor.





6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elaltuntaş, depremin yıktığı Malatya'ya gönüllü doktor olarak koştu. Battalgazi Devlet Hastahanesi'nde onlarca ameliyata girdi, depremzedelerin hayatlarına dokundu. Elaltuntaş, Malatya'da yaraları sarmaya devam ediyor.





"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

Malatya'da ortopedi ve travmatoloji alanlarında hizmet veren Serdar Elaltuntaş, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ortopedinin genel anlamda hasta profili bir acı hissetme ve organik olarak kaslarda, kemiklerde veya tendonlarda hasarla karakterizedir. Afet cerrahisinin temelini de travmatoloji oluşturur. Hasta popülasyonu travma hastası olduğu için bize de çok iş düştü.





Aynı zamanda deprem sonrası psikoloji, enkaz sonrası psikolojik travma vs. bunların hepsi ile ilgileniyoruz. Bingöl'de depremi 7 yaşındayken yaşadım. Ağır hasar alan evimiz bir hafta sonra yıkıldı. Aylarca çadırda yaşadık. Birinci derece yakınımı kaybetmedim ama akrabalarımdan ölenler vardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu zor zamanlarda herkesin elini taşın altına atması gerekiyor. Yaralar ancak bu şekilde sarılır" dedi.