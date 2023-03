Depremde evi yıkıldı, "Kepçeci Ali" mahallelinin yardımına koştu

KENDİ EŞYALARI ENKAZ ALTINDA

Malatya halkının büyük bölümünün kayısıyla geçindiğini, insanların ürün için büyük emek verdiğini belirten İlter, "Ne kurtarırsak o kar. Giden gitti. Önemli olan bu insanlar kayısılarını kurtarsın ki belki dertlerine çare olur." dedi. Henüz kendi evindeki eşyaları kurtarmak için çalışmaya başlamadığını anlatan İlter, şunları kaydetti: "Kendi evimde belki kurtaracağım eşyalarım var. Onlara bile el atamıyorum. Kayısı daha önemli. Ben bir buzdolabı, çamaşır makinesinin peşine düşemem. İnsanların emekleri daha önemli. Benim de kayısım enkaz altında kaldı. Bahçe evimdeki ambar da yıkılmıştı. Orayı 9'uncu gün çıkarabildim. Mahalledeki evim de yerle bir oldu."

"ALİ AĞLAYARAK İNSANLARA KOŞUP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI"

Mahalle halkından Erkan Kırteke ise ilk depremde mahallelerinde fazla can kaybı olmadığını ifade etti. Kırteke, ikinci depremde her yerin toz duman olduğunu, binaların yıkıldığını, insanların çığlıklarının duyulduğunu belirterek, "Her tarafta enkaz altında kalan insanlarımız vardı. Kendi imkanlarımızla koştuk. Tek kepçesi olan arkadaşımız Ali İlter ağlayarak insanlara koşup yardım etmeye çalıştı. İnsanları ellerimizle, kazmayla kürekle tüm köylüler kendi imkanlarıyla çıkarttı." diye konuştu.