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Giriş Tarihi: 20.3.2023 19:17 Son Güncelleme: 20.3.2023 19:43

Depremde fedakarca görev yapmıştı: Eren sevdiği motorunda can verdi

Gaziantep 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan sağlık personeli Eren Ağtürk, çok sevdiği motosikletiyle trafikte seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Depremde fedakarca görev yapmıştı: Eren sevdiği motorunda can verdi

15 Mart 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesinin Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık kavşağında meydana gelen kazada 24 yaşındaki Ağtürk'ün kullandığı motosiklet plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Ağtürk, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, "Gaziantep UMKE ve 112 Ekibinden arkadaşımız Eren Ağtürk motosikletiyle geçirdiği trafik kazasından sonra yoğun bakımda 5 gün tedavi görmüş, kurtarılamayıp bugün hayata veda etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

YASA BOĞDU

Kazanın ardından Ağtürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. UMKE gönüllüsü olarak deprem bölgesinde can kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilen Eren'in ardından üzüntüsünü dile getiren ekip arkadaşı Dr. Tutku Tanrıkulu Tek, "Eren bizim bölge 112'lerimizden, UMKE'den arkadaşım. Bu kadar enerjisi yüksek, bu kadar efendi, işini severek yapan çok az insan tanıdım ben. İslahiye'de en zor günlerde bile motive halde ve her zaman iş çözme odaklıydı. Yattığın yer incitmesin Eren güzel yüzlü güzel kalplim. Ne çok cana dokundun. Ne çok şifaya vesile oldun. Gencecik delikanlı Eren. Seni çok seviyoruz. Çok ama çok üzgünüm. Üzerimdeki hakkını, çalışırkenki desteklerini ölene kadar unutmayacağım. Benim hakkım yok da olan da ananın ak sütü gibi helal olsun sana. Yattığın yer incitmesin" şeklinde duygularını dile getirdi.

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Depremde fedakarca görev yapmıştı: Eren sevdiği motorunda can verdi
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