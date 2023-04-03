Depremde felçli anneyi oğlu kurtardı

Asrın felaketinde Osmaniye'de ağır hasar alan evlerinden sağ olarak kurtulan felçli Emine Börkçü (48), yaşadıklarını anlattı. Depreme Raufbey Mahallesi Safaevleri Sitesi'nde yakalanan Emine Börkçü anestezi teknikeri oğlu Mustafa (24) ve hukuk fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi kızı Senanur'a (22) hemen binadan çıkmalarını söylediğini belirterek, "Eşim TIR şoförü olduğu için yoldaydı. Çocuklarıma hemen evden çıkmalarını söyledim, 'Beni bırakın gidin' dedim. Ancak hem kızım hem de oğlum 'Sen olmadan buradan çıkmayız' dediler. Oğlum beni sırtına alıp 2'nci kattaki evimizden çıkardı. Biz indikten sonra karşı bina yıkıldı. Kabus gibiydi. Bizim ev ağır hasar aldı" dedi. Eşiyle konteyner kentte kalan Börkçü, "Devletimiz bizi yalnız bırakmadı" dedi.