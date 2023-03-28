Depremde geçirdiği şok yüzünden görme yeteneğini kaybetti

Fethiye Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantepli Kudret Elibüyük'ü ziyaret ederek "beyaz baston" hediye edip nasıl kullanılacağını gösterdiler. Üstün, "Depremzede kardeşimiz deprem şoku ile gözlerini kaybetmiş. Onu ziyaret ederek moral vermeye çalıştık. Durumları hiç iyi değil. Hep birlikte yaşamak zorundayız. Bu deprem şokunu milletçe birlikte yardımlaşarak atacağız." dedi.

Asrın deprem felaketine Gaziantep'te yakalanan ve evi yıkılan 66 yaşındaki Kudret Elibüyük depremin şokuyla iki gözünü kaybetti.Tamamen görme özürlü duruma düşen Kudret Elibüyük'ün daha fazla şok yaşamaması için oğlu Fırat annesini alarak bir süreliğine Fethiye'ye getirdi. Taşyaka Mahallesi'nde bir odaya yerleşen Elibüyük ailesi zor şartlarda geçimini sürdürürken Altı Nokta Körler Derneği Fethiye Şube Başkanı Mehmet Üstün beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Emel Solmaz, Melek Ararat ve Eser Tunçoğlu ile birlikte bu aileye ziyarette bulundu.Üstün, depremde şok ile iki gözünü kaybeden Kudret Elibüyük'e "beyaz baston" hediye edip nasıl kullanılacağını gösterdi. Ayrıca bir de ihtiyaçları için hediye çeki sunan Mehmet Üstün'e Kudret Elibüyük ve oğlu Fırat Elibüyük teşekkür ettiler.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Üstün, "Her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bizler doğduğumuzdan beri hiç görmüyoruz.Bu halimizle de yaşamak zorundayız.Geçirdiğin şok ile gözlerini kaybetmişsin. İnşallah gözlerin açılır tekrar görürsünüz. Fakat beyaz bastonla rahat şekilde gezip vakit geçirebileceksin. İyi öğrenince Gaziantep'e bile beyaz bastonla gidebilirsin. Sizlerin ihtiyaçları için elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

Kudret Elibüyük ise, "Sizlere çok teşekkür ederiz.Tanımadığınız bizlere bir şekilde ulaştığınız için minnettarız. Depremde evimiz yıkıldı. Şok geçirdim. Gözlerimi kaybettim. O anları hatırlamak istemiyorum. Çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

Oğlu Fırat Elibüyük ise bir işi olmadığını belirterek "Anneme bakıyorum. Kızımla beraber buradayız. Gözleri görmediği için çok zorlanıyor. Her şey ani gelişti. Zor durumdayız." diye konuştu.