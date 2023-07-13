Haberler Yaşam Haberleri Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Giriş Tarihi: 13.7.2023 21:36

Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya Valiliğinin hizmet binasında yıkım işlemlerine başlandı

İHA
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor

Malatya'da 6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya-Yeşilyurt merkezli depremlerde çok sayıda kamu kurumu da etkilendi. Onlardan biri de Malatya Valiliği hizmet binası olurken, kültür varlığı olan yapı boşaltılarak Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet binasına taşındı. Taşınma işlemleri tamamlanan binada yıkım işlerine başlanıldı.

Kentin en önemli kültür varlıklarından biri olan 82 yıllık yapının yıkılarak yerinde yeniden inşa edileceği bildirilirken, yeni hizmet binasının yapım sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Son dakika: Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak? Başkan Erdoğan: AB sözünü tutarsa biz de harekete geçeriz
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Bu nasıl patolojidir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Edip Temiz öldürüldü
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 18-25 yaş arasındaki gençlere müjde! Ücretsiz verilecek
Çocuk pasaportu tarih oluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA