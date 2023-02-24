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Giriş Tarihi: 24.2.2023 16:00 Son Güncelleme: 24.2.2023 16:04

Depremde hasar gören Balıklıgöl’deki tarihi yapılar onarılacak

Asrın Felaketi sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören Şanlıurfa’nın tarihi Balıklıgöl platosunda bulunan yapılar onarılacak.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Depremde hasar gören Balıklıgöl’deki tarihi yapılar onarılacak

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl'ün kenarındaki caminin yanı sıra Dergah ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan Ulu Cami'nin minarelerinin ayağa kaldırılması için çalışmalar başlıyor.

Balıkgöl platosunda incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yetkilerden bilgi aldı.

Tarihi Balıklıgöl'ün kenarında bulunan Rızvaniye Camisi minaresinin bir kısmı yıkıldı. Hazreti İbrahim'in doğduğu makamın yanında bulunan Dergah Camisi'ne ait çift minarenin de uç kısımları depremde hasar gördü. Ulu caminin saat kulesi yıkıldı. Ayrıca Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, depremler nedeniyle değişti.

Vali Ayhan, hasar tespit çalışmaları yapılan tarihi yapıların koruma altına alınıp onarılacağını belirtti.

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Depremde hasar gören Balıklıgöl’deki tarihi yapılar onarılacak
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