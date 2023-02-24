Depremde hasar gören Balıklıgöl’deki tarihi yapılar onarılacak

Tarihi Balıklıgöl'ün kenarında bulunan Rızvaniye Camisi minaresinin bir kısmı yıkıldı. Hazreti İbrahim'in doğduğu makamın yanında bulunan Dergah Camisi'ne ait çift minarenin de uç kısımları depremde hasar gördü. Ulu caminin saat kulesi yıkıldı. Ayrıca Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, depremler nedeniyle değişti.