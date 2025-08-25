Depremde hasar gören cami onarılmayı bekliyor

Gaziantep Araban Akbudak köyünde bulunan ve Hicri 1291 tarihinde yapılan cami 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinde hasar aldı. 2 camisi bulunan köydeki 1970'li yıllarda yapılan cami tamamen yıkılırken bölgeye özgü taşlardan yapılan tarihi caminin ise duvarlarında çatlaklar ve sıva dökülmeleri oldu. Depreme kadar ibadete açık olan tarihi cami, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle ibadete kapatıldı. Aradan bir süre geçtikten sonra çevre köylerin hasarlı camileri ve diğer kamu binaları onarılırken Akbudak Camii'yle ilgili bir gelişme olmayınca köylüler ilçe müftülüğü, Çevre Müdürlüğü ve belediyeye başvurarak camilerinin akıbetini sordu. Ancak kimseden tatmin edici bir yanıt alamadı. Sadece müftülük yapılan başvuruya "Caminin tarihi eser olmasından dolayı kurum olarak bir şey yapamadıkları" yönünde bir açıklama geldi.

Köylüler kendi aralarında para toplayıp camiyi onarmak istese de tarihi eser niteliğinde olduğu için bu talep kabul edilmeyince, son çare olarak CİMER'E başvurdu. Köylüler şimdi CİMER'den gelecek cevabı bekliyor. Osmanlı döneminde yapılmış ve köyde en az 5 kuşağa şahitlik eden tarihi caminin ibadete kapatılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren köy sakinlerinden Abdullatif Çelik, "Depreme kadar camimiz açıktı, köyümüz burada vakit ve Cuma namazlarını kılıyordu. Depremde hasar aldı, yapılacak diye bekledik ama komşu köylerde cami veya diğer binalar onarılırken bizim camimiz ile ilgili bir gelişme olmadı. Bugüne kadar çalmadığımız kapı kalmadı. En son CİMER'e de yazdık. Yetkililer semizi duysun. Camimiz kaderine terk edilmesin. Tüm camiler manevi atmosfere sahiptir ama camimiz tarihi önemi olan bir mekan olarak daha çok önemlidir. Müftülük bize tarihi eser niteliğinde olduğu için kendilerinin bir şey yapamayacağını söyledi ama Gaziantep ve başka illerdeki tarihi camiler onarıldı. Bizim caminin de bir an önce onarılıp ibadete açılmasını bekliyoruz" dedi.

Köy halkında Davut Oduncu da "Camimizin kitabesinde Hicri 1291 tarihinde yapıldığı yazılı. Bu da en az 150 yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Burası çevre köylerimizin en eski ve manevi değerlere sahip tarihi bir camisidir. Köyümüzde iki camimiz vardı bir tanesi tamamın yıkıldı. Bu daha eski olmasına rağmen yıkılmadı ama duvarlarında çatlaklar var. Yıllara meydan okuyan bu eser şu anda üzülerek söylüyorum ki gün geçtikçe dökülüyor. Cuma ve vakit namazlarını taziye evinde kılıyoruz. Bir cenaze olduğu zaman taziye evinde namaz kılamıyoruz. Ancak çevre köylere cuma namazına gitmek zorunda kalıyoruz. Diyanet İşlerine, Vakıflar Müdürlüğü ve belediyeye başvuru yaptığımız halde eli boş döndük. Bir an önce camimizin ibadete açılmasını devletimizden rica ediyoruz" diye konuştu.