Depremde hayat kurtaran JAK timi Kartalkaya’daki görevine döndü

İzmir'de meydana gelen depremin ardından da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını belirten Ekici, şunları dile getirdi:

"Hatay'daki depremde büyük bir yıkım vardı. Bulunduğumuz bölgelerde, hemen hemen sağlam bina yoktu diyebilirim. Yüksek katlı binalarda çökmeler daha fazlaydı. Umarım millet olarak böyle bir felaketle bir daha karşı karşıya kalmayız."

Uzman Jandarma Çavuş Ömer Dinçer de tünel açarak enkazda kalanları kurtardıklarını ifade ederek, arama kurtarma çalışmaları sırasında duygusal anlara da tanıklık ettiklerini söyledi.