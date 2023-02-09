Depremde hayatını kaybeden 2 küçük kardeş dualarla toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'daki evlerinde yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Rıfat, eşi Hilal Nur, 5 yaşındaki oğlu Eyüp Asaf ve 6 aylık kızı Hiranur Uzunmehmet yıkılan binanın enkazında kaldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, enkaz altında Eyüp Asaf ve Hiranur'un cansız bedenlerine ulaşılırken, baba Rıfat Uzunmehmet ve eşi Hilal Nur ise yaralı olarak kurtarıldı. Hilal Nur'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Depremde hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eyüp Asaf ve 6 aylık bebek Hiranur son yolculuğuna uğurlanmak üzere Trabzon'un Yomra ilçesine getirildi.

Yokuşlu mahallesinde öğle namazına sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Rıfat Uzunmehmet ayakta durmakta güçlük çekerken, kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.