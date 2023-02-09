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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:03 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:41

Depremde hayatını kaybeden 2 küçük kardeş dualarla toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremlerden, Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eyüp ve 6 aylık Hiranur Uzunmehmet Trabzon’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Depremde hayatını kaybeden 2 küçük kardeş dualarla toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'daki evlerinde yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Rıfat, eşi Hilal Nur, 5 yaşındaki oğlu Eyüp Asaf ve 6 aylık kızı Hiranur Uzunmehmet yıkılan binanın enkazında kaldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, enkaz altında Eyüp Asaf ve Hiranur'un cansız bedenlerine ulaşılırken, baba Rıfat Uzunmehmet ve eşi Hilal Nur ise yaralı olarak kurtarıldı. Hilal Nur'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Depremde hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eyüp Asaf ve 6 aylık bebek Hiranur son yolculuğuna uğurlanmak üzere Trabzon'un Yomra ilçesine getirildi.

Yokuşlu mahallesinde öğle namazına sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Rıfat Uzunmehmet ayakta durmakta güçlük çekerken, kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Depremde hayatını kaybeden 2 küçük kardeş dualarla toprağa verildi
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