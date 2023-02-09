Depremde hayatını kaybeden 6 kişi Ereğli’de toprağa verilecek

Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Kavaklık Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kurt ve Emine Kurt'un kızı Sevda Selçuk, damadı Volkan Selçuk ve 3 torunu Beren Su Selçuk, Derin Selçuk ve Hüseyin Mehmet Selçuk, Kahramanmaraş depreminde vefat etti. Cenazeleri 10 Şubat 2023 Cuma günü Bozhane Camiinde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip Belen Yeni Şehir mezarlığında defnedilecek.

Yine Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi Kandili Lojmanları sakinlerinden Erdemir'den emekli Mustafa Saim İnce ve Nigar İnce'nin kızları ve Mustafa İnce'nin kız kardeşi Buse İnce, Kahramanmaraş depreminde vefat etti. Cenazesi 10 Şubat 2023 Cuma günü Bozhane Camiinde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip Şehir mezarlığında defnedilecek.