Depremde hayatını kaybeden ÇÜ öğrencileri ve personeli anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Çukurova Üniversiteli öğrenci ve personel için anma töreni düzenlendi. Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen anma programında, "6 Şubat Depremi" ile afette yaşamını yitiren personel ve öğrencilerin fotoğraflarından oluşturulan "Hayatını Kaybeden Canlarımız" video gösterimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Beriş, "Depremler başta olmak üzere tüm afetlere her koşulda hazırlıklı olmak zorundayız. Gerekli tedbirleri önceden alırsak, yıkımları minimize edebiliriz" dedi. Öte yandan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Çukurova Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Çukurova Run Spor Kulübü iş birliğiyle, yaşamını yitiren öğrenciler için anma koşusu düzenlendi. 48 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcular anma töreninde, öğrencilerinin adının yer aldığı plaket Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'e sundu.