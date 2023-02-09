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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:40 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:42

Depremde hayatını kaybeden Hanefi Kurt, Düzce’de toprağa verildi

İş için gittiği Malatya’da enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Düzceli Hanefi Kurt memleketi Düzce’de toprağa verildi.

ENES GÜNEŞ
Depremde hayatını kaybeden Hanefi Kurt, Düzce’de toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda da vatandaş da yaralandı. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların acı haberleri memleketlerine ulaşmaya devam ediyor.

Malatya'ya iş için giden Düzceli Hanefi Kurt depremde hayatını kaybetti. Enkazdan çıkartılan Hanefi Kurt'un cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi. Şehitlik Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hanefi Kurt, ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Hanefi Kurt'un yakınları ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

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Depremde hayatını kaybeden Hanefi Kurt, Düzce’de toprağa verildi
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