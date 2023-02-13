Haberler Yaşam Haberleri Depremde hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 19:06 Son Güncelleme: 13.2.2023 19:39

Depremde hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilden Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Yunuscan Günay, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremde hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde Jandarma Asteğmen Yunuscan Günay'ın 6 gün sonra enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Yunuscan Günay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan namaza Yunuscan Günay'ın babası Cem Günay, ikiz kardeşi Yusuf Can Günay ve yakınları, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi gözyaşları içinde konuşan baba Cem Günay, "Bu acı nasıl yaşanır bilmiyorum. Orası bitik bir halde. İkinci gün gittim, her taraf yerle bir olmuş. Oğlumu 6. günde ancak kurtarabildik ama cenazesini çıkardık. Vatan sağ olsun ne diyelim, kimseyi suçlamaya gerek yok." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
KKTC'de yakalanmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA