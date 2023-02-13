Depremde hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde Jandarma Asteğmen Yunuscan Günay'ın 6 gün sonra enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Yunuscan Günay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan namaza Yunuscan Günay'ın babası Cem Günay, ikiz kardeşi Yusuf Can Günay ve yakınları, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi gözyaşları içinde konuşan baba Cem Günay, "Bu acı nasıl yaşanır bilmiyorum. Orası bitik bir halde. İkinci gün gittim, her taraf yerle bir olmuş. Oğlumu 6. günde ancak kurtarabildik ama cenazesini çıkardık. Vatan sağ olsun ne diyelim, kimseyi suçlamaya gerek yok." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi.