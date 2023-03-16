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Giriş Tarihi: 16.3.2023 09:47

Depremde hayatını kaybeden öğretmenleri için duygu dolu notlar yazdılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adana'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Alpargün apartmanın enkazından cansız bedeni çıkarılan Çoğrafya öğretmeni Deniz Talay için öğrenciler tören düzenleyip masasına çiçek bırakarak duygu dolu notlar yazdı.

İHA
Depremde hayatını kaybeden öğretmenleri için duygu dolu notlar yazdılar

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde gece yarısı saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Alpargün apartmanın enkazından cansız bedeni çıkarılan Çoğrafya öğretmeni Deniz Talay görev yaptığı Adana'nın Seyhan ilçesindeki Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından tören düzenlendi.

ÖĞRETMENİN MASASINI ÇİÇEKLERLE DONATTILAR

Öğrenciler öğretmenin masasına fotoğrafını koyup çiçeklerle donattı. Öğrenciler, öğretmenleri Deniz Talay anısına oluşturdukları deftere ise duygu dolu notlar yazdı. Bir öğrencinin Talay için, "Sizi çok kısa sürede tanıdık. Ama çok sevmiştik. Ölümünüz hepimizi yıktı. Sizi kurtaramadığımız için özür dileriz. En güzel dualarımız sizinle olsun. Siz hiç unutmayacağız.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİK"

Toprak sizi incitmesin. Mekanınız cennet olsun. Siz çok özledik bütün okul sizin için burada gözyaşı döküyor. Gülüşün hiç solmasın. Seni çok özleyeceğiz canım hocam" yürekleri burktu.

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Depremde hayatını kaybeden öğretmenleri için duygu dolu notlar yazdılar
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