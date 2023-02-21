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Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:55 Son Güncelleme: 21.2.2023 10:24

Depremde hayatını kaybeden Pınar öğretmen unutulmadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlamasıyla birlikte deprem esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Pelin Özen unutulmadı ve masasına çiçek bırakıldı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Depremde hayatını kaybeden Pınar öğretmen unutulmadı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrasında Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Malatyalı sınıf öğretmeni Pelin Özen okulların açıldığı ilk eğitim-öğretim gününde görev yaptığı Yol-İş Sendikası İlkokulunda sınıfında bulunan masaya çiçek bırakılarak yad edildi.

Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Fatih Cıdıroğlu, eşi Doktor Ayşe Cıdıroğlu ile birlikte 2. Yarıyıl eğitiminin başlaması nedeniyle okulları ziyaret ederek öğrencilerin okul sevincine ortak olurken Pınar öğretmeni de unutmadı.

Kaymakam/Belediye Başkan vekili Fatih Cıdıroğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Pelin Öğretmen anısına da Yol-İş Sendikası İlkokulunda öğretmenin masasına çiçek bıraktı.

Cıdıroğlu, Pınar öğretmen ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ifade etti.

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Depremde hayatını kaybeden Pınar öğretmen unutulmadı
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