Depremde hayatını kaybeden Pınar öğretmen unutulmadı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrasında Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Malatyalı sınıf öğretmeni Pelin Özen okulların açıldığı ilk eğitim-öğretim gününde görev yaptığı Yol-İş Sendikası İlkokulunda sınıfında bulunan masaya çiçek bırakılarak yad edildi.
Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Fatih Cıdıroğlu, eşi Doktor Ayşe Cıdıroğlu ile birlikte 2. Yarıyıl eğitiminin başlaması nedeniyle okulları ziyaret ederek öğrencilerin okul sevincine ortak olurken Pınar öğretmeni de unutmadı.