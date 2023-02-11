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Giriş Tarihi: 11.2.2023 19:08 Son Güncelleme: 11.2.2023 19:36

Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da defnedildi

Asrın felaketi olarakadlandırılan  nitelenen Kahramanmaraş merkezli, depremlerde görev yaptığı Diyarbakır’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Sümbül Haktan Yıldız Özkan’ın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi. Askeri qersonel olan  eşi Mustafa Özkan’ın ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul’da defnedildi

Diyarbakır Yenişehir Mahallesi Galeri Apartmanında yaşayan 5 ay önce Askeri Personel olan Mustafa Özkan ile evlenen Diyarbekir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Sümbül Haktan Yıldız Özkan'ın cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak Fatih Camiine getirildi. Depremde hayatını kaybeden polis memuresi Özkan'ın babası İbrahim ve annesi Hülya Yıldız burada taziyeleri kabul etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra kentte görev yapan çok sayıda meslektaşı ve yakınları cenaze namazında hazır bulundu. Namazın ardından Özkan'ın cansız bedeni Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Özkan'ın yaklaşık 5 ay önce elendiği ve askeri personel olan eşinin ise henüz enkaz altında olduğu öğrenildi.

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Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da defnedildi
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