Depremde hayatını kaybeden Zuhal öğretmeni öğrencileri unutmadı: Bizim annemiz gibiydi

REHBER GİBİYDİ

Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cem Cura ise, "Zuhal hocamız eğitim gönüllüsü, çocukların tüm sorunlarıyla ilgilenen bir öğretmenimizdi. Öğrenciler çok üzgün. Anneleri gibiydi. Rehberlik anlamında çok çalışmalar yaptı. Gençlere nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Çocuklar sorunlarını onunla paylaşırdı. Hayatlarında bir rehber gibiydi" diye konuştu.