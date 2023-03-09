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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:25 Son Güncelleme: 9.3.2023 13:13

Depremde hayatını kaybeden Zuhal öğretmeni öğrencileri unutmadı: Bizim annemiz gibiydi

Adana'da yıkılan Ekim Apartmanı’nın enkazında hayatını kaybeden Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zuhal Taşkın’ın öğrencileri, mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Çok sevdiklerini öğretmenlerini kaybeden öğrenciler, “Her derdimize koşar, sorunlarımızı çözmek için elinden geleni yapardı. Bizim anneniz gibiydi” dediler.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremde hayatını kaybeden Zuhal öğretmeni öğrencileri unutmadı: Bizim annemiz gibiydi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adana'da toplam13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Zuhal Taşkın ile 2 kızı da Çukurova ilçesinde yıkılan Ekim Apartmanı'nın enkazında kaldı.

Çalışmalar sonucu kızları sağ çıkarıldı. Depremin 3'üncü gününde ise Zuhal Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taşkın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DERTLERİMİZE ORTAK OLURDU

Çok sevdikleri öğretmenlerini kaybeden öğrenciler mezarını ziyaret ettiler. Öğrencilerden Emirhan Şimşek, "Okulda herkes onu annesi gibi görürdü. Yanına gittiğimizde bizi bıkmadan, usanmadan dinlerdi. Dertlerimize ortak olurdu. Yaşadığım sıkıntıları Zuhal Hocama anlatırdım. Diğer arkadaşlarım da öyle. Kimse öldüğünü kabullenemiyor" dedi.

REHBER GİBİYDİ

Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cem Cura ise, "Zuhal hocamız eğitim gönüllüsü, çocukların tüm sorunlarıyla ilgilenen bir öğretmenimizdi. Öğrenciler çok üzgün. Anneleri gibiydi. Rehberlik anlamında çok çalışmalar yaptı. Gençlere nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Çocuklar sorunlarını onunla paylaşırdı. Hayatlarında bir rehber gibiydi" diye konuştu.

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Depremde hayatını kaybeden Zuhal öğretmeni öğrencileri unutmadı: Bizim annemiz gibiydi
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