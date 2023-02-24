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Giriş Tarihi: 24.2.2023 13:15 Son Güncelleme: 24.2.2023 13:56

Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmanış

Tunceli’de bir grup dağcı, meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına, tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar zirvede “Yastayız” pankartı açtı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmanış

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremde on binlerce insan hayatını kaybetti. Tunceli'de 4 profesyonel dağcı, depremde hayatını kaybedenler anısına Pülümür ilçesinde bulunan 3 bin 280 rakımlı Bağır Paşa Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Kırklar köyünden tırmanışa geçen dağcılar, zorlu bir yolculuğun ardından zirve yaptı. Zirvede "Yastayız" pankartı açan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek parkuru tamamladı.

Tırmanışa ilişkin bilgi veren Zirve Dağcılık Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremde kaybedilen insanların tüm Türkiye'ye yasa boğduğunu söyleyerek, "Bizler de yaşanan bu depremlerden ötürü çok derin bir üzüntü yaşadık. Arkadaşlarımızla birlikte kaybettiğimiz canların anısına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Hepimizin temennisi ülkemizin bir daha böylesi felaketlere uğramaması" dedi.

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Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmanış
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