Depremde hayatını kaybedenlere son görev hakkıyla yapılıyor

"DUYGULARIMIZA YENİLMEDEN VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ"

Duyguları ifade etmenin güç olduğunu belirten Müftü Yardımcısı Yalman, birçok görevlinin ilk kez üzerinden zaman geçen cenaze ile karşılaştığını ifade etti. Cenaze yakını ile arasında geçen diyaloğu anlatan Yalman, "Dolayısıyla hiçbir olumsuz şey düşünmeden, hiçbir görevden yüksünmeden görevlerini yapıyorlar. Duygularımıza yenilmeden vazifemizi yapıyoruz. Tabii ki duygusallık var, üzüntü var, kalbimizde bir burukluk var ama bu vazifelerin yapılması gerekiyor. Zor şartlar altında ve zor bir duygu ortamında bu arkadaşlarımız dayanıklı bir şekilde bu vazifeleri yapıyorlar. Dün bir vatandaşımızın yakını depremde çıkan yangın nedeniyle yanmış ve neredeyse kül olmuş. Bu vatandaşımız oradan getirdiği birkaç avuç toprak ve külü getirip cenaze namazı kılınsın diye arkadaşlarımıza vermiş. Arkadaşımız o toprağı ve külü alıp, onu yine kefenlediler, cenaze namazını kılıp tekrar defnedilmek üzere mezarlığa gönderdiler. Dolayısıyla insanımızın hassasiyeti bu noktada" şeklinde konuştu. Cenaze merasimi istemeyen kişiler içinde uygun imkânların sağlandığını vurgulayan Yalman, "Her düşünceden ve inançtan insan olabilir. Dini merasim istemeyen kardeşlerimize tüm imkânları sağlıyoruz. Biz üzerime düşen kefenlemeyi yapıyoruz. Dini merasim istemiyorlarsa cenazeyi kendilerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.