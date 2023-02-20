Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı. Bu binalarda 418 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu Kabasakal Mezarlığı'nda depremzedeler için açılan mezarlığa defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise mezarlığı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Mezara gelen ailelerin depremde ölenlerin kabrine bıraktığı eşyalar ise görenlerin yüreğini dağlıyor. Kimi mezara oyuncak koyarken, kimi komando beresi, kimi giydiği son kıyafeti, kimi sünnetliği, kiminin çok sevdiği futbol takımının formasını koyması herkesi ağlattı. Mezara gelen bazı ailelerin de mezar tahtasına ölenlerin fotoğraflarını koyup altına da çok duygusal mesajlar yazdıkları görüldü.