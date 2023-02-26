Haberler Yaşam Haberleri Depremde hayatını kaybetmişti! Futbolcu arkadaşları unutmadı
Giriş Tarihi: 26.2.2023 17:51 Son Güncelleme: 26.2.2023 17:58

Depremde hayatını kaybetmişti! Futbolcu arkadaşları unutmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevredeki birçok ilde yıkıma neden olan deprem sonrası hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklalsporlu Hakan Doğan memleketi Erzincan'da unutulmadı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Depremde hayatını kaybetmişti! Futbolcu arkadaşları unutmadı

6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Erzincan'da futbol hayatına başlayan ve Kahramanmaraş İstiklalsporda forma giyen Hakan Doğan için Erzincan Ulalarspor ile 3. lig ekiplerinden 1954 Kelkit belediye spor karşı karşıya geldi.
Maçlarda 7 numaralı forma giyen Hakan Doğan için mücadelesinin 7. dakikasında maça ara verilerek tüm futbolcular Hakan Doğan'ın formasını aldılılar. Erzincan Atlatizm pisti sahasında oynanan mücadeleyi 68. dakikaka Harun Akhan ile bulduğu gol ile mücadeleden 1-0 üstün ayrılan taraf Erzincan Ulalar spor oldu.

Erzincan 1968 takımında futbol hayatına başladı. 2 yıl top koşturdu. Hava hakimiyeti, plase vuruşları mükemmeldi. 2010 yılında Erzincan Refahiyespor'dan teklif aldı. Refahiyespor'daki ilk yılında şampiyonluk yaşattığı takımı Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. İkinci sezonu olan 2011- 2012'de ise Erzincan Refahiyespor'u BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkarmayı başardı. 21 maçta 13 gol atarak adından sıklıkla söz ettirmişti.

22 yaşında profesyonel olan ve taraftarların Ronaldo lakabını taktıkları Hakan Doğan, kariyerinde Afyon, Gebze, Nevşehir, Mardin, Adıyaman, Tavşanlı, Ünye, Tirespor gibi kulüplerin formalarını da giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Son dakika: Adana'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Adayın adayının adayı madayı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener masayı deviriyor
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
Bugünlerde aydınlanmacının romantiği de hiç çekilmiyor
Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hayatını kaybetmişti! Futbolcu arkadaşları unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA