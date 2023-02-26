Depremde hayatını kaybetmişti! Futbolcu arkadaşları unutmadı

6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Erzincan'da futbol hayatına başlayan ve Kahramanmaraş İstiklalsporda forma giyen Hakan Doğan için Erzincan Ulalarspor ile 3. lig ekiplerinden 1954 Kelkit belediye spor karşı karşıya geldi.

Maçlarda 7 numaralı forma giyen Hakan Doğan için mücadelesinin 7. dakikasında maça ara verilerek tüm futbolcular Hakan Doğan'ın formasını aldılılar. Erzincan Atlatizm pisti sahasında oynanan mücadeleyi 68. dakikaka Harun Akhan ile bulduğu gol ile mücadeleden 1-0 üstün ayrılan taraf Erzincan Ulalar spor oldu.

Erzincan 1968 takımında futbol hayatına başladı. 2 yıl top koşturdu. Hava hakimiyeti, plase vuruşları mükemmeldi. 2010 yılında Erzincan Refahiyespor'dan teklif aldı. Refahiyespor'daki ilk yılında şampiyonluk yaşattığı takımı Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. İkinci sezonu olan 2011- 2012'de ise Erzincan Refahiyespor'u BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkarmayı başardı. 21 maçta 13 gol atarak adından sıklıkla söz ettirmişti.

22 yaşında profesyonel olan ve taraftarların Ronaldo lakabını taktıkları Hakan Doğan, kariyerinde Afyon, Gebze, Nevşehir, Mardin, Adıyaman, Tavşanlı, Ünye, Tirespor gibi kulüplerin formalarını da giydi.