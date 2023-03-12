Depremde Karakuş Tümülüs’ündeki 2 bin yıllık sütun yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı deprem sonrasında, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan, 2 Bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Karakuş Tümülüs'ünde bulunan 10 metre yükseklikte ki vedalaşma sütünü yıkıldı.

Adıyaman Kahta İlçesi sınırları içerisinde bulunan Karakuş Tümülüsü Kommagene Krallığının Ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezar. Adını, Tümülüsün güneyinde bulunan dikili sütün üzerindeki kartal heykelinden alıyor.

VEDALAŞMA SÜTÜNÜ

Kommagene Kralı I. Antiochos'un oğlu Kral II. Mithridates'in MÖ 36-20, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyor. Sütun üzerindeki yazıtlardan anlaşıldığı üzere anıt mezar, Kral Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait. Sütunda, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike'nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, "Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias'a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes'in karısı kraliçe Laodike'nin ebedi anısına yaptırdı." yazıyor.

KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ

Kâhta'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karakuş Tümülüsü, yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunurken, tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal, doğusunda boğa ve aslan, batısında ise Kommagene Kralı I. Antiochos'un Kral II. Mithridates'in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alır. Doğu Terasında bulunan boğa ve aslan başları yok olmuş durumda.