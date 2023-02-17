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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Depremde kayalar köye yuvarlandı 49 kişi can verdi

Depremde kayalar köye yuvarlandı 49 kişi can verdi
HATAY'IN Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde depremin şiddeti kayaları dağlardan kopardı. Yuvarlanan kayalar, evlerin üzerine düştü. Kayaların altında kalmaktan son anda kurtulanlar köyü terk etti. 250 hanesi olan depremin yıktığı evlerde ise 49 kişi yaşamını yitirdi. Kayaların evlere girdiği köy havadan görüntülendi. Yaşananları anlatan Abdullah İlgen "Eşimle uyuyorduk, sallantı olunca ayaklandım. Sarsıntı şiddetlenince kaçtık. Defalarca yere düştük. Her biri bir yana gitti. 15 kişi göçük altındaydı. Herkes bildiği yere gitti. Dağdan taşlar yuvarlandı, dağ yarıldı. Sağ çıkanlar oldu çok şükür" dedi. DHA

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Depremde kayalar köye yuvarlandı 49 kişi can verdi
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