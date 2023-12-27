Depremde kaybettiği bacağına protezle kavuştu

Ortopedi Protez ve Ortez Teknikeri Samet Yılmazer, "13 yaşındaki hastamız ilk muayenesi için merkezimize 1 Haziran 2023 tarihinde geldi. Gine, 6 Şubat depreminde sol ayağını kaybeden bir hastamızdı. Daha önce yaptırdığı protez güdüğünde yara ve iltihaba neden olduğu için protezi kullanamamış. Bu durum onu hem korkutmuş hem de umudunu kaybetmesine neden olmuş. Önce psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Ölçü alındıktan sonra ona neden bu kadar korktuğunu ve ağladığını sordum. 'Ayağımı kaybettiğimi kabullenmem zor oluyor ve eskisi gibi değilim artık' dedi. Yaptığımız protezi daha rahat ve güzel kullanabilmesi onu psikolojik olarak toparladı. Onun mutlu olması hepimizin mutlu olması demekti. Fizik tedavi eşliğinde yürüme eğitimleri ve egzersizleri yapıldı. Protez ile ilgili son ayarlar ve dokunuşlar yapıldıktan sonra Gine'nin tedavi surecini bitti. Bir kız çocuğunun gülüşü, umudu ve sevinci her şeye bedeldi" dedi.

Fizyoterapist Renim Elşeyh ise Gine'yi muayene ettikten sonra güdük ucunda hassasiyet olduğunu, ampute olduktan sonra fizik tedavi görmediği için kaslarda zayıflık durumu yaşadığını hatırlatarak, "Bu yüzden protez yapma süreciyle birlikte fizik tedavi seanslarımızı başlattık. İlk kas kuvvetlendirme ile başlayıp daha sonra protez provası ile devam ettik. Ardından denge ve yürüyüş eğitimlerine ağırlık vermeye başladık" ifadelerini kullandı...