Depremde kaybettiği eşi ve iki evladının adına okul yaptırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı yıkılarak yerle bir olmuştu. Binanın enkazında 120 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Doktor Yılmaz Şahutoğulları'nın ikiz çocukları 11 yaşındaki Zeynep ile Deniz ve 44 yaşındaki eşi Cavide Şahutoğlu da enkazda kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Dr. Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek Hatay Valiliği'ne başvurmuştu. Yapılan başvurular sonrası Dr. Şahutoğlu'nun evlatlarının ve eşinin ismini yaşatacağı okulun temeli Ocak ayında atılmıştı.

Yaklaşık 7 ay süren hummalı çalışma sonrası Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun inşa süresi tamamlandı. Son sistem teknolojiyle donatılan okul, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede öğrencilere hizmet etmeye vermeye başladı.