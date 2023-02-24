Depremde kaybettiği kızının mezarına mont, oğlunun mezarına gömleğini serdi



İKİ EVLADINI TOPRAĞA VERDİ

Her gün çocuklarının mezarını ziyaret eden Ümit Kaçakçı, depremin olduğunda Nurdağı merkezde olduğunu ve şiddetli sarsıntı sonrası yanındaki oğlu Ramazan (18) ile 4 kilometrelik yolu koşarak geldiğini belirtti. Kaçakçı, 2 katlı evde 2 çocuğunun enkaz altında kaldığını gördüğünü söyledi. Enkaz yığını haline gelen evden eşi Zeynep Kaçakçı'nın sağ olarak çıktığını dile getiren Ümit Kaçakçı, "Sabah saatlerinde iş makinesiyle enkazı kaldırdığımızda Elif ve Bilal'i çıkardık ama ikisi de can vermişti. 2 çocuğumu da toprağa verdim. O gün yakınlarımızdan olan aynı soy ismi taşıyan 28 kişiyi toprağa verdik. Adeta o gün kıyameti yaşadık. Allah kimseye o günü yaşatmasın" dedi.