Depremde kullanılmaz hale gelen araçlara change yapanlara operasyon... 4 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından depremde ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen araçların motorlarının aynı model aynı marka çalıntı, kaçak veya hacizli araçlara takılarak change işlemi yapıldığı belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Oto sanayide bulunan 4 ayrı oto yedek parçası satan iş yerine baskın düzenlendi.

MOTORLAR ÖZEL UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENECEK

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken iş yerlerinde kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı, 31 motor, 19 adet şanzıman ele geçirildi. Ele geçirilen motor ve şanzımanların kriminal laboratuvarda özel uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.